Prati: turista accusa malore e muore in piazza del Risorgimento

Ha accusato un malore ed è morto. La tragedia si è consumata intorno alle 15:00 di mercoledì 8 gennaio a due passi dalle Mura Vaticane e dalla Basilica di San Pietro. In condizioni gravissime per l'uomo, un turista statunitense di 73 anni, non c'è stato nulla da fare, i primi soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

In particolare la tragedia si è consumata fra le centinaia di turisti che si trovavano in piazza del Risorgimento, a Prati. In vacanza a Roma in compagnia dei familiari l'anziano si è improvvisamante accasciato in terra, poi il decesso.

Giunti sul posto gli agenti delle volanti e dei commissariati Borgo e Prati di polizia, assieme al personale sanitario del 118, hanno accertato la morte del 73enne per cause naturali.

Fra lo choc dei presenti, terminati gli accertamenti di rito, la salma è stata messa a disposizione dei familiari.