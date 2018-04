Scomparso da casa viene trovato impiccato ad un albero in strada, morto 57enne

Lo hanno trovato ancora in vita impiccato ad un albero, nonostante il tentativo di salvarlo due cittadini non sono riusciti nel loro intento, non potendo poi far altro che attendere polizia e 118 che ne hanno constatato la morte. La tragedia ha cominciato a prendere forma intorno alle 20:30 di mercoledì 4 aprile in via Sampiero di Bastelica, al Prenestino Labicano. A perdere la vita un uomo di 57 anni originario della Puglia, scomparso dalla propria abitazione lo scorso lunedì di Pasquetta.

Morto impiccato in via Sampiero di Bastelica

Sparito misteriosamente dalla propria abitazione il 2 aprile, i familiari del 57enne ne avevano denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Dopo due giorni di nulla nella prima serata di ieri la macabra scoperta, con la segnalazione della presenza di un uomo impiccato ad un albero della strada che corre parallela alla via Prenestina, nel tratto di via di Bastelica compreso fra via Giacomo de' Conti e via Guglielmo degli Ubertini, altezza filiale banca Unicredit.

Morto al Prenestino impiccato

Nonostante il tentativo di salvargli la vita i due cittadini che hanno provato a soccorrerlo non hanno potuto fare niente. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia del commissariato Viminale. Constatato il decesso del 57enne sul posto, oltre alla polizia mortuaria, anche la polizia scientifica. Fra le ipotesi preponderanti quella del gesto volontario, disposta l'autopsia con la salma dell'uomo messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.