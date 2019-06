Stazione Termini: molesta ed importuna i passeggeri, poi prova ad aggredire agenti

Per bloccarlo è stato necessario l'intervento di sei uomini fra poliziotti e guardie giurate particolari. A far vivere dei momenti di apprensione alle migliaia di passeggeri in transito alla stazione Termini intorno alle 17:00 di giovedì 20 giugno un cittadino francese.

Secondo quanto si apprende l'uomo ha dapprima cominciato ad importunare e molestare viaggiatori e passanti senza un apparente motivo. Decine quindi le richieste di intervento agli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio al principale scalo ferroviario romano.

Raggiunto da poliziotti e guardie giurate particolari nel volgere di breve, alla richiesta dei documenti l'uomo ha dato ulteriormente in escandescenza ed ha provato ad aggredire gli agenti. A quel punto l'esagitato è stato bloccato da sei fra poliziotti e vigilantes.

Identificato in un cittadino francese senza fissa dimora è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 e trasportato in ospedale dove è stato sottoposto ad un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio).