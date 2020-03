Paura a San Giovanni: armato di una katana ferisce un 29enne in strada

Armato di katana ha seminato il panico per le vie del quartiere ferendo un giovane e facendo perdere le proprie tracce. E’ accaduto la notte del 10 marzo a San Giovanni, dove la polizia è intervenuta in seguito a diverse chiamate che indicavano la presenza “di un uomo armato di spada”.

Sul posto arrivano le volanti e gli agenti del commissariato Viminale di polizia. Arrivati in via La Spezia gli agenti vengono fermati da un uomo insanguinato. Ascoltato dagli agenti il ferito, un 29enne del Bangladesh, ha quindi riferito loro di essere stato colpito da un uomo con una “katana ornamentale”.

Ferito alla mano destra il 29enne è stato quindi affidato alle cure dell’ambulanza e trasportato in ospedale dove lo hanno refertato con 8 giorni di prognosi.

Trovata la katana in via La Spezia, del Kill Bill de' noantri non c’era però traccia. Sequestrata l’arma l’uomo è attivamente ricercato dalle forze dell’ordine. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato San Giovanni di Polizia.