Un uomo è rimasto ferito ieri sera, intorno alle 22, dopo essere stato investito da un treno regionale nella stazione di Santa Marinella. Soccorso è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli. E' grave ma, fortunatamente, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer che sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Roma usa la nostra Partner App gratuita !