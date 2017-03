Ponte Mammolo: uomo si getta nel fiume Aniene, salvato dai carabinieri

Lo hanno letteralmente ripescato dopo essersi buttati nel fiume Aniene rischiando di essere trascinati dalla corrente. Le scene di paura sono state vissute intorno alle 14:00 di oggi a Ponte Mammolo, periferia nord est della Capitale. A tentare di togliersi la vita un romano di 53 anni, residente a Tor Bella Monaca. A notarlo in atteggiamento insolito, dopo aver oltrepassato il parapetto della via Tiburtina, è stato un carabiniere della Compagnia Roma Montesacro libero dal servizio, che ha richiesto l'aiuto dei colleghi mentre decine di automobilisti in transito segnalavano la situazione di pericolo alle forze dell'ordine.

RIPESCATO NEL FIUME - Arrivati sul posto i carabinieri della Stazione Santa Maria del Soccorso, gli stessi si sono trovati in una situazione di massima urgenza. Impossibilitati a far desistere il 53enne, i militari dell'Arma si sono quindi precipitati sulle sponde del fiume, su entrambi i lati. Una scelta giusta, quella dei carabinieri, con l'aspirante suicida che subito dopo si è gettato dalla via Tiburtina nel corso d'acqua da una altezza di circa 10 metri.

MESSO IN SALVO - Caduto in acqua, nel fiume si sono quindi gettati anche i carabinieri già posizionati sulle sponde dell'Aniene, ripescando letteralmente l'uomo e traendolo in salvo dopo averlo raggiunto a nuoto. A parte lo stato di choc l'aspirante suicida non ha riportato comunque ferite gravi. Terminati gli accertamenti è risultato essere sottoposto alla misura dell’obbligo della presentazione alla Polizia Giudiziaria, già noto alle forze dell’ordine. Restano da accertare le motivazioni che lo hanno portato a tentare l'estremo gesto.