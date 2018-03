Giallo alle porte di Roma: uomo trovato in fin di vita in strada, indagini in corso

Giallo alle porte di Roma dove un uomo di 53 anni è stato trovato riverso in strada in fin di vita. La segnalazione intorno all'1:30 della notte del 30 marzo in via delle Molette, nel Comune di Mentana, provincia nord est della Capitale poco distante da un bar della zona. A trovare il 53enne incosciente e con il volto tumefatto un passante che ha poi allertato il 112. Arrivati sul posto i carabinieri della stazione di Mentana l'uomo è stato affidato alle cure dell'ambulanza del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Andrea, dove si trova in prognosi riservata ed in fin di vita. Ha riportato diverse fratture facciali e al cranio.

Giallo a Mentana

Un vero e proprio giallo quello che si sono trovati davanti gli investigatori. Svolti i primi accertamenti la vittima è stata identificata in un uomo italiano di 53 anni addetto alla consegna notturna di cornetti e prodotti di pasticceria. Lasciato il carico di dolciumi al bar, poco distante dall'esercizio commerciale è stato aggredito da una o più persone.

Indagini dei carabinieri

Impossibilitati a parlare con il 53enne, sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Monterotondo che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa. La vittima dell'aggressione non ha precedenti penali e non risulta essere stato rapinato, pertanto al momento le indagini restano aperte a più ipotesi.