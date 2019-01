Ferisce uomo con una roncola e scappa, rintracciato tenta di investire i carabinieri

Ha prima minacciato e ferito un conoscente con una roncola. Poi si è dato alla fuga. Rintracciato dai carabinieri ha provato ad investire i militari dell'Arma per poi essere bloccato dopo un inseguimento a piedi. È accaduto ad Arcinazzo Romano, Comune dell'Alta Valle dell'Aniene.

Sono poi stati i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Subiaco unitamente ai colleghi della Stazione di Affile ad arrestare l'uomo, un cittadino italiano di 35anni, disoccupato, domiciliato a Roma, per tentato omicidio, lesioni personali, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, detenzione e porto di arma clandestina.

I fatti hanno preso corpo dopo che i militari, intervenuti su richiesta di aiuto al 112, apprendevano che l’uomo, per futili motivi, aveva aggredito e picchiato con una roncola un conoscente del luogo, per poi dileguarsi a bordo della propria autovettura.

Predisposti alcuni posti di controllo in zona, l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri che gli hanno subito intimato l’alt. Il 35enne, invece di fermarsi ha accelerato repentinamente la marcia al punto da costringere uno dei militari a lanciarsi ai bordi della strada, per non essere investito.

Solo dopo un inseguimento, dapprima in autovettura e successivamente a piedi per le vie del centro storico, l’uomo è stato rintracciato e bloccato all’interno di un’abitazione della quale aveva disponibilità.

Nel corso delle perquisizioni veicolari e domiciliari, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro svariati oggetti: tra cui un fucile a canne mozze con matricola abrasa, munizionamento per carabina, un proiettile da mortaio inerte, nonché la roncola utilizzata per aggredire il malcapitato.

L’uomo, dopo l’arresto è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’uomo aggredito con la roncola, per le ferite riportate, si trova tuttora ricoverato in osservazione presso l’ospedale di Subiaco, non in pericolo di vita.