Beve birra ma non vuole pagare, poi lancia bottiglia contro il barista e distrugge il locale

Paura in un bar all'Esquilino dove un uomo ha aggredito il titolare distruggendo poi l'esercizio commerciale. A creare il panico al Lulu Bar di via La Marmora un 30enne marocchino, che ha dato il via alle violenze dopo aver bevuto una birra che non voleva pagare. Ubriaco e fuori controllo ha dato in escandescenza quando ha visto il titolare del bar alzare il telefono per chiamare la polizia.

Ubriaco distrugge bar all'Esquilino

I fatti hanno preso corpo intorno alle 18:30 di lunedì 12 marzo, quando l'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine, è entrato nel bar che fa angolo fra via La Marmora e via Principe Eugenio, a due passi da piazza Vittorio Emanuele II, ed ha chiesto una birra al barista. Alla richiesta di pagare quanto consumato il 30enne si è però rifiutato ed ha cominciato a dare in escandescenza. Nel locale insieme a lui c'era anche un secondo uomo che notando l'amico innervosirsi gli ha dato dei soldi per pagare la bottiglia di birra ed evitare problemi.

Bottiglia di birra contro il barista

Quando la situazione sembrava tornale alla normalità il 30enne maghrebino ha però notato il titolare del bar chiamare la polizia. Per contro il marocchino ha quindi tirato la bottiglia di vetro contro il barista per poi dare in escandescenza. Scaraventati in terra piatti, contenitori per i cornetti, porta tovaglioli, bicchieri e tutto quello che si trovava davanti, numerose sono state le chiamate al 112 con l'arrivo immediato sul posto degli agenti del commissariato Esquilino di polizia.

Denunciato per danneggiamento

Arrivati sul posto i poliziotti hanno trovato i titolari del bar sotto choc ed il 30enne steso a terra in evidente stato di alterazione psicofisica. Bloccato dagli agenti e portato negli uffici del commissariato Esquilino l'uomo è stato poi indentificato in un cittadino del Marocco di 30 anni e denunciato in stato di libertà per "danneggiamento".