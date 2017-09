Armato di coltello a piazza Navona, poi minaccia e rapina una donna

Armato di coltello si aggirava a piazza Navona creando lunghi attimi di tensione. Un romano di 47 anni, già noto alle forze dell'ordine, dopo una breve indagine, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di rapina.

L'uomo si aggirava a caccia di prede quando ha avvicinato una donna di 45 anni, residente a Olevano Romano e dopo averla minacciata con un coltello, si è fatto consegnare il telefono cellulare che aveva in mano, scappando tra i vicoli che circondano la piazza simbolo della Roma barocca.

L'immediato allarme dato al Numero Unico di Emergenza ha consentito alle pattuglie dei Carabinieri, intervenute in breve tempo, di cinturare la zona dove era stato visto fuggire, di individuarlo e di arrestarlo senza che questi potesse opporre alcuna resistenza. Il telefono è stato recuperato e restituito alla vittima mentre il 47enne è stato portato in caserma, in attesa del rito direttissimo.