"C'è un uomo armato di coltello che si aggira in strada": paura all'Esquilino

"C'è un uomo che si aggira in strada con un coltello in mano". Paura all'Esquilino nel pomeriggio del 4 ottobre. A segnalare il fatto alcuni residenti di via Filippo Turati. Le descrizioni accurate e precise del soggetto, hanno consentito agli agenti della Polizia di Stato del commissariato Viminale, di intercettarlo in piazza Vittorio.

Fermato l'uomo col coltello all'Esquilino

Fermato, alla richiesta dei propri documenti, ha iniziato ad inveire contro gli agenti che, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

I poliziotti, una volta controllato, gli hanno trovato nella tasca del pantalone il coltello. L'uomo, un marocchino di 51 anni in Italia senza fissa dimora, è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato nonché denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.