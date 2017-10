Con un coltello a serramanico sul bus, passeggeri in fuga: paura sul 492

Un cittadino extracomunitario in viaggio a a bordo di un bus con in mano un grosso coltello a serramanico. Tanto è bastato a creare il panico su un mezzo pubblico che percorreva la via Tiburtina. Ben visibile ai pendolari del bus 492, al momento dell'apertura delle porte gli stessi sono fuggiti in strada nel panico. Gli attimi di paura hanno cominciato a prendere corpo intorno alle 15:00 di martedì 3 ottobre, con numerose richieste di aiuto alle forze dell'ordine.

Uomo con un coltello sul bus 492

I fatti a bordo del bus che collega la stazione Metro Cipro alla stazione ferroviaria Roma Tiburtina. Proprio qui, in piazzale della Stazione Tiburtina, si sono vissuti degli interminabili minuti di panico con l'uomo poi rimasto da solo sul mezzo pubblico. Fondamentale nel far evacuare i passeggeri è stato il tempismo dell'autista nell'aprire le portiere del mezzo pubblico che stava conducendo.

Fermato sul bus a Tiburtina

Allertate le forze dell'ordine, primo ad intervenire è stato un agente di polizia in quel momento libero dal servizio. Salito sul bus fermo al capolinea il poliziotto ha ingaggiato una colluttazione con l'uomo armato di coltello, riuscendo a bloccarlo solo dopo l'intervento dei colleghi della sottosezione Roma Tiburtina della Polizia Ferroviaria. Ad avere la peggio il primo agente intervenuto, rimasto contuso nei momenti concitati del fermo del passeggero armato.

Arrestato al piazzale della Stazione Tiburtina

Riusciti a bloccarlo e disarmarlo non senza difficoltà, l'uomo è stato poi accompagnato negli uffici della PolFer dello scalo ferroviario romano. Identificato in un cittadino del Sudan di 40 anni lo stesso è stato poi arrestato per "resistenza" e "lesioni" ed indagato per "interruzione di pubblico servizio".