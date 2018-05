Cade dal balcone e finisce sull'inferriata, grave un 70enne

E' precipitato dal balcone del terzo piano cadendo su una inferriata che si trova due piani più in basso. A rimanere gravemente ferito un uomo italiano di 70 anni, caduto dal proprio appartamento di via Umbertide all'Appio Latino. Allertati i soccorritori sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la polizia.

Uomo cade dal balcone in via Umbertide

I fatti sono accaduto intorno alle 10:30 di lunedì 28 maggio. Rimasto incastrato con una gamba sull'inferriata del balcone del primo piano, l'uomo è stato messo in salvo dai vigili del fuoco del comando provinciale di Roma intervenuti con due squadre e l'ausilio dell'autoscala.

Vigili del fuoco e carabinieri all'Appio Latino

Affidato alle cure dell'ambulanza del 118 il 70enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni Addolorata in gravi condizioni, ma a quanto si apprende non in pericolo di vita. Da accertare le cause che hanno determinato la caduta, sul caso indagano i militari dell'Arma che al momento non escludono nessuna ipotesi investigativa, dall'incidente al gesto volontario.