Villa Bonelli: uomo sdraiato sui binari, cancellati quattro treni regionali

Un uomo sdraiato sui binari della linea ferroviaria Fl1 Roma-Fiumicino. Questo quanto ha bloccato per circa 30 minuti il traffico ferroviario della linea Fl1 Roma-Fiumicino nella zona della Stazione Villa Bonelli, a Magliana. E' accaduto intorno alle 18:00 di ieri, quando macchinista e capotreno hanno fermato il convoglio causa presenza di un "estraneo sui binari", con il traffico ferroviario momentaneamente sospeso tra Ponte Galeria e Roma Ostiense. Quattro le corse regionali cancellate.

Uomo sui binari

Fermato il treno regionale che viaggiava in direzione dell'aeroporto Leonardo Da Vinci, sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione Villa Bonelli con l'ausilio degli agenti di polizia del commissariato San Paolo. Individuato l'uomo, sdraiato sui binari a due passi di via Miglioli, lo stesso è stato trovato palesemente ubriaco sulla linea ferroviaria.

Denunciato per interruzione di pubblico servizio

Accompagnato in caserma l'uomo è stato identificato in un cittadino moldavo di 27 anni, un senza fissa dimora già conosciuto alle forze dell'ordine. Lo stesso è stato poi denunciato per "interruzione di pubblico servizio". I treni della Roma-Fiumicino hanno quindi potuto riprendere le corse a partire dalle 18:30 circa, con gli stessi che hanno subìto ritardi sino a 30 minuti. Quattro corse regionali, come detto, sono state cancellate.