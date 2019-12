Un uomo cade sui binari della metro Cornelia: salvato da un dipendente Atac

Un uomo caduto sui binari della metro è stato tratto in salvo da un dipendente dell'Atac. La tragedia è stata sfiorata il 18 dicembre scorso alla stazione della lina A, Cornelia. Come si legge in una nota di Atac, "il nostro dipendente F.V. aveva appena concluso un sopralluogo e stava tornando a Piramide, sua sede di lavoro", quando si è "accorto di un passeggero che, distratto dalla consultazione del suo telefono cellulare, era caduto sui binari".

L'uomo era stato colto da una crisi di panico e tentava freneticamente di risalire la banchina senza riuscirci. Grazie anche all'aiuto di un altro passeggero, F.V. è riuscito a tirarlo su in pochi secondi prendendolo per le braccia. Un gesto che gli ha salvato la vita dal momento che, pochi secondi dopo, in stazione è arrivato il treno diretto ad Anagnina. Atac ringrazia "il nostro collega per la prontezza di riflessi e il coraggio dimostrati".