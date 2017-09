Armato di bastone assalta le auto di passaggio: paura nella notte a Castelverde

Ha assaltato le auto di passaggio armato di bastone. Poi ha disseminato ovunque l'immondizia che era stata gettata in alcuni secchi condominiali. Paura nella notte sulla via Polense, all'altezza di Castelverde. Un uomo ha dato in escandescenza rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine, avvenuto alle otto di questa mattina. Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato Casilino.

La denuncia viene dal comitato di quartiere di Castelverde. "Con sassi e bottiglie, di cui purtroppo è disseminata la strada, ha rotto i vetri di un furgone di passaggio, costituendo un grave pericolo" racconta Andrea De Carolis, del comitato. Non solo. "L'uomo ha preso i secchi condominiali dell'immondizia, in attesa della raccolta, e li ha tirati dappertutto, anche nelle aree private, interrompendo la viabilità. Solo l'intervento delle forze dell'ordine, alcune ore dopo, ha ristabilito la calma e costretto l'Ama a pulire con i mezzi meccanici, seppur parzialmente, quel tratto di via Polense". Fermato e calmato, l'uomo è stato portato presso il Commissariato Prenestino.

Da tempo il comitato chiede più sicurezza: "Questo ennesimo episodio, testimonia sulla pelle dei cittadini quanto sia importante istituire la nuova caserma dei carabinieri: un quadrante come questo attende da 50 anni che si faccia".

Quanto accaduto questa notte a Castelverde, segue i fatti della scorsa settimana a Torre Angela dove un uomo armato di piccone ha seminato il panico.