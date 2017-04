"C'è un uomo in strada con un fucile": allarme in zona Prati

"C'è un uomo in strada armato di fucile". E' questa la chiamata fatta da un residente al Numero Unico per le Emergenze oggi 26 aprile alle 11 circa. Il cittadino, indicando via Plinio come luogo dell'avvistamento, ha parlato di un uomo di origine africane con berretto blu e zaino verde con il fucile a tracolla che camminava in strada.

Sul posto, immediatamente, diverse volanti della Polizia che hanno perlustrato le zone di Prati, Borgo, San Pietro e del Lungotevere. Al momento le ricerche hanno dato esito negativo. Non è chiaro se l'arma sia vera o una di quella giocattolo. Le indagini sono in corso.