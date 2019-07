Aggredito da un branco di giovani, 61enne in ospedale

Aggredito da un branco di giovani è stato costretto alle cure dell'ospedale. Le violenze intorno alle 22:30 di giovedì 4 luglio ai Castelli Romani. Vittima un uomo italiano di 61 anni.

Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto riferito dalla vittima ai soccorritori ad aggredirlo, per futili motivi, sarebbe stato un gruppo di giovani ragazzi mentre si trovava in via Siena, a Pavona, nel Comune di Albano Laziale.

Ferito, il 61enne è stato trasportato dall'ambulanza del 118 al nuovo ospedale dei Castelli Romani dove è rimasto in osservazione tutta la notte. Ascoltata la vittima sul caso indagano gli agenti del commissariato di polizia di Albano Laziale.