Giallo a Centocelle, uomo accoltellato in strada: "Uno sconosciuto mi ha aggredito"

"Uno sconosciuto si è avvicinato a me e mi ha accoltellato". Questo il racconto di un romeno di 35 anni ferito con tre fendenti in strada a Centocelle. E' successo in via Filippo Parlatore, all'altezza del civico 2, intorno alle 19:30 di giovedì 19 settembre. A soccorrere l'uomo il personale del 118 e gli agenti di Polizia.

Il ferito, colpito al collo, al braccio e alla schiena, è stato trasportato all'ospedale Vannini di Roma. Non è in pericolo di vita e le ferite sono state tutte superficiali. La sua testimonianza è al vaglio dei poliziotti del Commissariato Prenestino che indagano sulla vicenda per risolvere il giallo. L'arma utilizzata, un coltello da cucina, è stata trovata sul marciapiede.