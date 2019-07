Accoltella tre volte un passante e si nasconde in un supermercato

Gli ha prima farfugliato parole confuse reclamando del denaro ed un telefono e poi lo ha accoltellato. Vittima un semplice passante, carnefice un giovane 20enne romano, con precedenti. E' accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 19 luglio nella centrale via delle Ombrine a Fiumicino. L'aggressore, al culmine di una lite scaturita per banali motivi, ha colpito per tre volte al ventre e alla gamba un passante.

Il malcapitato, un 57enne originario della provincia di Catanzaro ma residente a Fiumicino, si è accasciato al suolo e da subito è apparso in gravi condizioni. È stato un passante, avvicinandosi, ad interrompere l’azione dell’aggressore, il quale non ha potuto infierire ulteriormente per guadagnarsi la fuga.

I Carabinieri della Stazione di Fiumicino, allertati tramite 112, sono giunti immediatamente sul posto e hanno avviato le ricerche del fuggitivo, lasciando la vittima alle cure mediche dei sanitari che l’hanno accompagnato -in codice rosso- all’ospedale “G.B. Grassi” di Ostia.

Le ricerche sono terminate poco dopo, quando i Carabinieri hanno prima rinvenuto in un cespuglio, a pochi metri di distanza dal luogo dell’accoltellamento, il coltello sporco di sangue e poi, all’interno di un supermercato poco distante, sono riusciti a individuare anche il 20enne, che aveva cercato di nascondersi tra i clienti nel tentativo di fare perdere le sue tracce.

Il giovane, che ha opposto anche resistenza nei confronti dei militari dell’Arma, è stato prontamente bloccato e arrestato per essere poi trasferito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, nel carcere di Civitavecchia con l’accusa di tentato omicidio.