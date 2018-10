Maltempo a Roma: lezioni sospese nelle università. Le decisioni di Sapienza, Roma Tre e Tor Vergata

Dopo la chiusura delle scuole a Roma e anche nei comuni della provincia della Capitale, è arrivata la notizia anche del mondo delle università per domani, lunedì 29 ottobre. La prima a dare la notizia è stata La Sapienza sul proprio sito ufficiale.

"A seguito delle disposizioni della Sindaca di Roma, la Sapienza sospende le lezioni in tutte le sedi di Roma per la giornata di domani lunedì 29 ottobre. La sospensione riguarda solo le lezioni nelle sedi di Roma. Altre attività a Roma, come esami e tesi, o in sedi esterne sono confermate", si legge in una nota.

In serata è arrivato l'annuncio anche del rettore dell'università di Tor Vergata Giuseppe Novelli: "In considerazione dell’allerta meteo prevista per il 29 ottobre 2018 si comunica la sospensione in detta giornata dell’attività didattica dell’Università degli Studi di Roma 'Tor Vergata' che riguarderà esclusivamente lo svolgimento delle lezioni. Gli uffici amministrativi rimarranno aperti".

Sospesa anche l'attività didattica alla Lumsa. Anche per il rettore di RomaTre si sono ravvisati i motivi per sospendere l'attività didattica. Gli uffici invece saranno regolarmente aperti e rispetteranno l'orario di lavoro consueto.