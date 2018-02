Neve a Roma: università chiuse. Lezioni sospese a RomaTre, Sapienza e Tor Vergata

Università chiuse domani 27 febbraio a Roma vista la neve caduta oggi sulla Capitale. Dopo lunedì, anche gli atenei resteranno chiusi. La prima a dare la notizia è stata Roma Tre sul proprio sito ufficiale: "Vista l'ordinanza del Sindaco di Roma del 26 febbraio e in considerazione del perdurare dell’allerta meteo si comunica il prolungamento anche per la giornata di martedì 27 febbraio della sospensione dell’attività didattica, degli esami di profitto, delle sessioni di laurea e del ricevimento studenti. Si comunica altresì che al fine di garantire un’apertura in sicurezza di tutte le sedi dell’Università, l’orario di apertura delle sedi dell’Ateneo e degli uffici amministrativi è posticipato alle ore 9.00, l’orario di chiusura rimane invece invariato".

O ra è il ghiaccio a far paura

Poco dopo è arrivato l'annuncio anche de La Sapienza. Sospese "tutte le attività didattiche, comprese le prove d'esame, anche per l'intera giornata del 27 febbraio 2018. Resterà chiuso anche l'asilo nido interno. In attesa di eventuali ulteriori disposizioni prefettizie, il personale dell'Ateneo è autorizzato ad assentarsi dal servizio anche il 27 febbraio. Pertanto gli uffici e le biblioteche potrebbero non osservare il regolare orario di apertura". Si ferma anche Tor Vergata "con la sola Eccezione per le sessioni di laurea. Gli uffici amministrativi aperti".