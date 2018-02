Neve a Roma: lezioni sospese a La Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre per maltempo

Oltre le scuole a Roma chiude anche l'Università La Sapienza vista l'emergenza neve. Lo rende noto l'ateneo della Capitale con una nota ufficiale apparsa sul proprio sito ufficiale: "Lunedì 26 febbraio 2018, a seguito dell'ordinanza emessa per la città di Roma in previsione di un'emergenza maltempo, la Sapienza sospende tutte le attività didattiche, comprese le prove d'esame, per l'intera giornata. Resterà chiuso anche l'asilo nido interno".

In serata anche Roma Tre ha comunicato la chiusura dell'università. "Vista l'ordinanza del sindaco di Roma e in considerazione dell’allerta meteo prevista per lunedì’ 26 febbraio 2018 si comunica la sospensione in detta giornata dell’attività didattica nell’Università degli Studi di Roma Tre che riguarderà lo svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto, le sessioni di laurea ed il ricevimento studenti. Gli uffici amministrativi rimarranno aperti", si legge in una nota.

Chiusa anche Tor Vergata. La sospensione riguarderà "lo svolgimento delle lezioni, degli esami di profitto, le sessioni di laurea ed il ricevimento studenti. Gli uffici amministrativi rimarranno aperti. La Cerimonia di consegna dei Diplomi di Dottore di Ricerca in programma nella medesima giornata alle ore 10,30 presso l’Auditorium “Ennio Morricone” della Macroarea di Lettere e Filosofia si svolgerà regolarmente", si legge.

La John Cabot University ha diffuso un comunicato sottolineando che le lezioni lunedì 26 febbraio si terrano regolarmente.