Sfondano vetrina dell'Unicredit e scappano con il bancomat: caccia alla banda del carroattrezzi

Hanno usato un carroattrezzi come ariete per sfondare la vetrata, poi sono scappati via con lo sportello automatico della filiale. È successo nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo in via Simone Martini, nel quartiere Tintoretto, in una sede di Unicredit.

I ladri sono entrati in azione intorno alle 3 e dopo aver distrutto la vetrata esterna hanno prelevato la cassa continua del bancomat e sono riusciti a fuggire. Il bottino è ancora da quantificare. Sul posto prima gli addetti alla vigilanza privati, poi i Carabinieri della stazione Roma Eur e del Nucleo investigativo per i rilievi.