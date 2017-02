Magliana: undici chili di cocaina in auto, in manette due corrieri della droga

Dieci panetti di cocaina, perfettamente sigillati, ognuno del peso di circa 1,1 chili. E’ quanto trovato dagli agenti della squadra mobile della Questura di Roma all’interno di un’intercapedine, appositamente ricavata dentro la vettura, a bordo della quale viaggiava una coppia di giovani cittadini albanesi.

COCAINA IN AUTO - I due, di 25 e 18 anni, sono stati fermati per un controllo in via della Magliana; entrambi, residenti fuori provincia, hanno insospettito i poliziotti, a causa della loro insofferenza alla presenza della polizia. Poco convincenti inoltre, le versioni fornite sul motivo della loro visita nella Capitale. Approfondendo quindi il controllo gli agenti hanno trovato e sequestrato l’ingente quantitativo di droga.

ARRESTATI - Per i due cittadini stranieri, al termine di ulteriori verifiche negli uffici della Questura, è scattato l’arresto. Condotti presso le case circondariali di Rebibbia e di Regina Coeli, dovranno rispondere per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.