A passeggio con un chilo di marijuana nello zaino: un 21enne nei guai

Stava passeggiando in zona piazzale Prenestino con un chilo di droga nello zaino. Nei guai è finito un 21enne malese. Il giovane, ha provato a restare calmo quando una pattuglia della Polizia di Stato lo ha fermato per un controllo.



Mentre i poliziotti del commissariato Porta Maggiore, diretto da Moreno Fernandez, stavano per aprire lo zaino che aveva in spalla, il 21enne, improvvisamente, è fuggito scavalcando la recinzione di un palazzo.

La fuga è durata solo pochi secondi: i poliziotti, aggirando lo stabile, lo hanno bloccato sulla Casilina. Nello zaino è stato trovato quasi un chilo di marijuana. Il malese è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.