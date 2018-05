Ostia: un chilo di 'coca' nell'auto, la vettura era stata rubata l'anno scorso

Un chilo di cocaina e oltre mille euro. Ecco cosa nascondeva un 41enne arrestato dai Carabinieri di Ostia. L'uomo, un pregiudicato di Fiumicino viaggiava su un'auto sul litorale quando è stato fermato dai militari. All'interno sono state trovate subito dosi di cocaina e oltre mille euro in contanti.

I controlli sono stati così estesi anche all'abitazione del 41enne. Nel giardino i Carabinieri hanno trovato seconda automobile, rubata lo scorso anno, con "ripieno" di altra cocaina e tutto il materiale necessario per il suo confezionamento. Ai polsi del pusher si sono subito chiuse le manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga, invece, per un peso complessivo di quasi un chilo, è stata sequestrata.

Altri tre arresti ad Ostia

Stessa sorte è capitata ad un 53enne di Ostia, arrestato perché trovato in possesso di numerosi dosi di hashish e di metadone. Nel corso di altri controlli, effettuati alle persone sottoposte al regime detentivo domiciliare, i carabinieri hanno arrestato un 45enne di Acilia poiché, in barba ai domiciliari, era a piedi in una strada adiacente.

È scattata quindi per lui la pena detentiva nel carcere di Rebibbia, dove dovrà scontare 4 anni di reclusione. Per la stessa ragione, ad Ostia, è stato arrestato il 19enne, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ma sorpreso dai militari dell’Arma fuori dalla propria abitazione.