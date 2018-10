Quarticciolo: un chilo di cocaina nascosta nel doppio fondo dell'auto, tre arresti

Un chilio di cocaina nascosta nel doppiofondo dell'auto. A scoprire lo stratagemma attuato da tre uomini per trasportare la sostanza stupefacente nel pomeriggio di giovedì 11 ottobre sono stati gli agenti del commissariato Prenestino e Torpignattara unitamente al Reparto Volanti, che hanno poi arrestato 3 romani, tutti con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Un chilo di cocaina al Quarticciolo

Considerati ai vertici di un’importante “piazza di spaccio” presente nel quartiere Quarticciolo, i tre sono stati fermati in via Prenestina, mentre a bordo di un veicolo stavano effettuando manovre repentine di cambio di corsia. Da una prima verifica sul mezzo, i poliziotti hanno subito notato alcuni fili elettrici fuoriuscire dal pianale pavimento posto sotto il sedile lato passeggero.

Cocaina nel doppiofondo nell'auto

Insospettitisi hanno deciso di controllare meglio il veicolo. Durante l’ispezione, occultati in un doppio fondo dell’autovettura apribile grazie ad un congegno elettronico a pulsante posto in prossimità del cambio, hanno rinvenuto e sequestrato oltre 1 chilo di cocaina custodita sottovuoto in 7 pacchi in cellophane.

Arrestati tre uomini al Quarticciolo

Durante le perquisizioni domiciliari a casa dei fermati, sono stati sequestrati in totale 2.500 euro quale provento dell’attività illecita. Per i tre romani di 32, 38 e 31 anni, si sono così aperte le porte del carcere.