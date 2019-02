Tensioni con la polizia e scooter bruciati in strada: il mercoledì degli ultras laziali a Siviglia

Dopo l'agguato nel rione Monti, con feriti, e le minacce, ecco gli scooter bruciati. Sono continuate anche a Siviglia le tensioni tra i Biris Nortes, ultras andalusi di estrema sinistra, e gli Irriducibili la frangia laziale di estrema destra.



Gli ultras della Lazio, complice anche il ritardo dei voli partiti da Ciampino, hanno passato la notte di martedì in albergo, quindi la giornata di ieri camminando per la città, da mezzogiorno, raggruppati nei Jardines de Murillo. Da lì sono stati scortati allo stadio di Siviglia, dove ci sono stati un paio di tentativi di venire a contatto con i Biris.



Gli italiani hanno saltato il cordone di polizia per andare alla ricerca degli ultras di Siviglia, che li stavano insultando e minacciando prima dell'ingresso dello stadio, in zona Eduardo Dato Avenue. La polizia, anche con il supporto della squadra a cavallo, ha agito rapidamente e ha impedito che la faccenda peggiorasse.





Il dispositivo di sicurezza del partito era composto da circa 500 agenti. Dopo la partita, però, come riporta Diarìo de Sevilla, si sono registrati episodi di violenza nella zona di Nervión.



La polizia era riuscita a evitare gli incidenti prima dell'incontro, ma gli ultras sono riusciti a confrontarsi successivamente a Santo Domingo de la Calzada. Una volta che i due gruppi su sono dispersi, i tifosi della Lazio sono tornati e hanno dato fuoco ad alcuni scooter parcheggiati in strada. Gli incidenti sono avvenuti verso le dieci di mercoledì sera, due ore dopo la fine della partita. A spegnere le fiamme, i Vigili del Fuoco locali.

Noche y tarde turbulenta en las calles de Nervión antes y después del partido entre Sevilla y Lazio. Además de conatos de estampida a la llegada de la afición visitante, un testigo cuenta que se ha prendido fuego a dos motos en Santo Domingo de la Calzada. Foto: José Luis Moscoso pic.twitter.com/QYEEoJ3NFx — Nervión al día (@Nervion_aldia) 20 febbraio 2019