Lazio-Eintracht: novemila tedeschi a Roma, allerta per gruppi ultras. Alcol vietato in centro

Ne arriveranno circa mille in meno rispetto le previsioni, ma cambia poco: ci sarà un esodo di tifosi tedeschi a Roma. Saranno 9mila i supporter dell'Eintracht Francoforte che stanno arrivando e arriveranno nella Capitale nelle prossime ore per assistere, allo stadio Olimpico, alla partita di Europa League. Il match, sul piano sportivo, conta zero. Sul lato dell'ordine pubblico, invece, è delicato.

Ieri sera, in Questura, si è tenuto il tavolo tecnico nel corso del quale sono state esaminate, nel dettaglio, le misure di sicurezza. Nel corso dell'incontro presieduto dal Questore Guido Marino sono state analizzate le criticità che potrebbero presentarsi a causa della rivalità tra le due tifoserie e delle intemperanze manifestate da ultras della squadra ospite, gemellata con la tifoseria atalantina, in occasione dell'incontro di andata.

A Francoforte, secondo la polizia tedesca, venti tifosi laziali, in un pub nei pressi della stazione, furono aggrediti da gli ultrà tedeschi e bergamaschi. Fatto, questo, smentito dai biancocelesti che, invece, denunciano di essere stati trattenuti, immotivatamente, dalle forze dell'ordine locali. Di questo episodio, però, non risultano documentazioni ma solamente la testimonianza di alcuni laziali.

Fatto sta che è previsto l'arrivo nella Capitale di oltre 9 mila tifosi dell'Eintracht, 400 dei quali appartenenti a gruppi ultras, che arriveranno a bordo di treni, aerei, autobus ed autovetture. L'apertura dei cancelli è prevista per le ore 17 per i vari settori dello stadio, ad eccezione di quelli riservati alla tifoseria tedesca, che anticiperanno l'apertura alle ore 15:30.

Mezzora prima la Questura ha previsto il 'meeting point' per i tifosi dell'Eintracht a piazzale delle Canestre. Da lì saranno scortati dalle forze dell'ordine e raggiungeranno l'Olimpico a bordo di autobus Atac. Il servizio di navette sarà consentito solo ai possessori di biglietto di ingresso allo stadio.

Nelle aree del centro storico del tridente, in piazzale delle Canestre e nella zona adiacente lo stadio sarà vietata la vendita ed il consumo di bevande, anche alcoliche, in bottiglia e contenitori in vetro dalle 19 di oggi e fino alle 7 di venerdì.

Inoltre, già da oggi, sono stati predisposti particolari servizi di vigilanza e pattugliamento sia nei pressi dello stadio Olimpico che nelle zone maggiormente frequentate del centro storico. Previsti anche attenti controlli ai caselli autostradali. A dare aiuto alla forze dell'ordine romane, anche polizia e steward tedeschi che collaboreranno nel fornire indicazioni utili alla tifoseria ospite.