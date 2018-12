Lazio-Eintracht: piazza del Popolo vandalizzata, tensione con la polizia. Fermati 5 ultras

Piazza del Popolo vandalizzata, petardi e fumogeni al Flaminio e tensioni tra polizia e 400 tedeschi, vicino l'Olimpico, a Ponte della Musica con 5 tedeschi fermati e portati in Commissariato. Dopo l'antipasto di ieri sera, i tifosi dell'Eintracht Frankfurt hanno creato scompiglio in città prima di raggiungere in massa l'Olimpico di Roma, in attesa del match contro la Lazio dell'ultima partita del girone H dell'Europa League.

I tedeschi giunti nella Capitale hanno trascorso il pomeriggio nella piazza progettata da Giuseppe Valadier lasciando bottiglie rotte, cartacce e cibo sparso. Un triste spettacolo che ha fatto tornare alla mente quel 19 febbraio 2015 quando i tifosi del Feyenoord si comportarono da barbari a piazza di Spagna, danneggiando anche la fontana della Barcaccia.

Poi molti hanno raggiunto il meeting point di piazzale delle Canestre, altri, invece ignorando le disposizioni della Questura di Roma, hanno voluto raggiungere lo stadio autonomamente, a piedi, camminando tra le auto e bloccando il traffico tra Villa Borghese, Flaminio e lo stadio (qui il video).





Si tratta di 400 ultras, che già nella notte avevano creato disordini a Campo de' Fiori. Il corteo tedesco, non autorizzato, ha creato disagi al traffico e ritardi ai bus delle linee 2-19-23-70 32-53-69-168-188-200-226- 280 -301-446-490-495-628-910 -911 e dei tram 3 e 19. Una volta arrivati all'altezza di Ponte della Musica, poi, le tensioni con la Polizia.

I 400 ultras hanno tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine verso ponte Duca d'Aosta con lanci di petardi e fumogeni: lo scopo era quello di cercare un contatto con i tifosi della Lazio per dar vita a scontri fuori lo stadio.

La Polizia, però, con una carica di alleggerimento, anche con il supporto degli idranti, ha fermato l'intento dei supporter dell'Eintracht. Secondo quanto si apprende, inoltre, alcuni tedeschi che cercavano di scappare dalla polizia hanno fatto irruzione nel condominio al civico 3 di piazza Gentile da Fabbriano per provare a far disperdere le loro tracce.

Cinque di loro sono stati fermati. Nella serata di mercoledì, invece, due tifosi ospiti sono stati aggrediti e feriti. Gli autori del gesto non sono stati identificati, non è escluso che possano essere dei tifosi della Lazio (qui la notizia).