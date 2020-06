Dalle curve alle piazze: ultras ed estrema destra annunciano manifestazione al Circo Massimo. Anpi: "Vietare corteo neonazista"

E' giunto il momento di ribellarsi. Innalza il tricolore, grida Italia libera, lotta per la giustizia sociale! Stiamo arrivando". Questa la parte finale dell'annuncio con la quale alcuni gruppi ultras e neofascisti annunciano per il prossimo 6 giugno una manifestazione a al Circo Massimo a Roma. Riuniti sotto le sigle "I ragazzi d'Italia"e "Dalle curve alle piazze", sono numerosi i gruppi delle frange di destra che hanno dato la loro adesione all'iniziativa.

A fare da contraltare l'Anpi Roma, che con una lettera al Prefetto ed al Questore di Roma chiede che "che venga impedita la manifestazione pericolosa ed eversiva e che si applichino nei confronti di tali gruppi neofascisti il dettato costituzionale e le leggi della Repubblica".

Riuniti sotto la sigla Ragazzi d'Italia sono diversi i gruppi ultras che hanno annunciato la loro presenza alla manifestazione del 6 giugno. Fra questi gli Ultras Lazio, la nuova firm del tifo biancoceleste nata dopo lo scioglimento degli Irriducibili della Curva Nord.

"In riferimento al comunicato che preannuncia una protesta popolare di piazza contro il governo - annunciano sulla pagina facebook ufficiale La Voce della Nord -. Il gruppo Ultras Lazio tiene a precisare che non è assolutamente l’organizzatore della prossima manifestazione ma che ha deciso di aderire come tante altre realtà in Italia hanno fatto e stanno facendo. Crediamo fermamente nella necessita di scendere in piazza e protestare contro questo governo, che con la complicità di un’ opposizionie evidentemente compiacente, sta portando i propri cittadini alla fame dopo averne limitato tutte le liberta personali fondamentali. Abbiamo aderito come gruppo di tifosi e come cittadini e come gruppo abbiamo diffuso il comunicato".

Se alcune radio e tv locali o qualche fenomeno dei social ha fatto credere che fossimo noi gli organizzatori, lo ha fatto senza il nostro consenso. Cogliamo l’occasione - si legge ancora sulla Voce della Nord - per rinnovare l’invito a TUTTI a partecipare e specifichiamo che questa iniziativa non ha alcun colore politico né tantomeno campanilistico, ma che è volta solo ed esclusivamente a ricordare ai nostri governanti che non stiamo dormendo e non accettiamo questo stato di cose. Se non hai il coraggio di ribellarti, non puoi lamentarti".

Oltre al gruppo della Lazio sono numerosi le firms ed i movimenti di destra che hanno aderito alla manifestazione. Fra loro il Fronte Veneto Skinheads, con numerose adesioni da Varese, Verona, Padova, Udine, Genova, Bologna, Piacenza, Torino, Milano, Ascoli e Roma.

Tanti anche i gruppi ultras che invece hanno comunicato la loro non adesione, come i Bandoleros Pordenone: "In accordo con il movimento nazionale del tifo organizzato "Basta Abusi", intendiamo comunicare la nostra non adesione alla manifestazione del 6 giugno pubblicizzata come "i ragazzi d'Italia" e strumentalmente attribuita agli Ultras d'Italia: vogliamo rivendicare la storica apoliticità, fatta di impegno concreto e sociale nel territorio, che distingue il movimento ultras pordenonese da anni".

"Con la scusa della pandemia ci hanno arrestato e chiuso in casa per settimane - si legge sulla pagina Dalle Curve alle piazze -. Ci hanno rincoglionito con media, TV e Barbara D'Urso. Ci dicevano "Andrà tutto bene" non è andato bene nulla. Ci hanno tolto la libertà, ci hanno affamato, ci hanno messo in ginocchio! Solo menzogne e prese per i fondelli. Zero euro a famiglie e lavoratori. Nessuno ha visto la cassa integrazione. Spariti i buoni pasto e gli aiuti ai più poveri. Abbandonate le categorie, le imprese, i disoccupati, i precari, le mamme e le periferie. Ci hanno messo prima le catene ed ora pure la museruola (la mascherina). Mentre gli italiani non arrivano a fine mese, non mangiano, non hanno futuro loro si dividono il bottino. (Miliardi di euro a Benetton, Fiat e Alitalia). E' giunto il momento di ribellarsi. Innalza il tricolore, grida Italia libera, lotta per la giustizia sociale! I Ragazzi d'Italia. Stiamo arrivando".

Contrarietà alla manifestazione del 6 giugno manifestata anche dal Pd capitolino: "Il Partito Democratico di Roma sostiene l'appello dell'ANPI e delle associazioni antifasciste della Capitale nel chiedere al Prefetto e al Questore di Roma di vietare la manifestazione pericolosa ed eversiva annunciata per il prossimo 6 giugno da gruppi ultras neofascisti. Nelle giornate del 30 maggio e del 2 giugno sono gia' state calpestate per le vie di Roma le regole e insultate le istituzioni democratiche: Roma medaglia d'oro al valore militare per la Resistenza non merita questo ulteriore oltraggio che mette a repentaglio ancora una volta l'ordine pubblico e la salute di tutti i cittadini. La Capitale non puo' e non deve accogliere chi semina odio e violenza sulle ferite del paese offendendo la Costituzione a la democrazia. Non passeranno, insieme ai nostri eletti ci batteremo in ogni sede per impedirlo".