Udinese-Lazio, probabili formazioni: Luis Alberto torna titolare

La Lazio affronta l'Udinese nel match della 6^ giornata di Serie A. La squadra della Capitale è imbattuta nelle ultime sette partite di campionato giocate contro i friulani: per i biancocelesti sei vittorie e un pareggio. I biancocelesti hanno vinto le ultime tre partite di campionato, non arrivano a quattro successi di fila da ottobre 2017.

Le ultime di Udinese-Lazio

Simone Inzaghi ripropone Luis Alberto alle spalle di Immobile dopo la panchina dell'ultimo turno, spera anche Badelj a centrocampo per far rifiatare Lucas Leiva. In difesa scalpita Bastos, sulla destra Basta spera in una maglia da titolare. Indisponibili solo Radu e Lukaku. A sorpresa potrebbero riposare Acerbi e Milinkovic.

Nell'Udinese Scuffet guadagna ancora il posto da titolare, così come Lasagna. Può giocare D'Alessandro ala destra e Barak a centrocampo: Mandragora a riposa. Ai box Badu, Ingelsson e Pezzella. Panchina per i pupilli Machis e Pussetto.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

Udinese (4-1-4-1): Scuffet; Stryger-Larsen, Ekong, Nuytinck, Samir; Behrami; D'Alessandro, Fofana, Barak, De Paul; Lasagna.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Wallace, Luiz Felipe, Caceres; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic-Savic, Durmisi; Luis Alberto; Immobile.