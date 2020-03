Fuori casa durante l'emergenza Coronavirus: ubriaco e senza patente si schianta contro auto in sosta

Ubriaco, senza patente ed in strada nonostante le imposizioni del Decreto sul Coronavirus. Una notte sopra le righe terminata con un incidente contro le auto in sosta. E’ accaduto stanotte all’Eur, a fermarli i carabinieri, impegnati nei controlli alla verifica del rispetto delle misure urgenti decise dal Governo in tema di gestione e contenimento del virus.

In particolare la coppia, di 34 e 25 anni, a bordo di un’autovettura in viale della Tecnica, non si è fermata “all’alt” imposto dai Carabinieri e ha tentato di allontanarsi rapidamente. Dopo un breve inseguimento, l’uomo ha perso il controllo dell’autovettura e ha impattato contro altre vetture in sosta in via Lione.

I Carabinieri hanno attivato i soccorsi e per fortuna la coppia non ha riportato gravi ferite. Ad esito degli accertamenti il 34enne è risultato guidare in stato di ebbrezza e privo di patente, mai conseguita. Per lui è scattata la denuncia a piede libero. Denuncia per entrambi invece, per la violazione del D.P.C.M.