Ubriaco e senza assicurazione alla guida dell'auto minaccia e si scaglia contro la polizia

A forte velocità su via di Portonaccio ha preso la via Prenestina non sfuggendo all'occhio di due poliziotti in servizio di controllo del territorio. Fermato all'altezza di via Erasmo Gattamelata, al Prenestino, si è da subito mostrato "poco collaborativo", provocando, minacciando ed infine scagliandosi contro gli agenti che lo avevano appena fermato. La notte movimentata di un 30enne di origine romena ha preso corpo intorno alle 2:30 del 14 maggio.

Ubriaco e senza assicurazione

Ad essere intercettata e fermata una Nissan Almera, a bordo dell'auto due persone, entrambe ubriache. Effettuati gli accertamenti sulla vettura la stessa è poi risultata priva di assicurazione. Accertata la violazione i poliziotti hanno cominciato a redigere il verbale. L'arrivo del carroattrezzi per sequestrare l'auto ha però riacceso l'astio del 30enne nei confronti dei due poliziotti, con il conducente della Nissan che ha proseguito ad inveire contro gli agenti.

Agente preso a calci sulla via Prenestina

Sempre più agitato, il 30enne ha rifiutato di essere sottoposto all'alcol test. Non contento ha quindi cominciato a passeggiare nervosamente al centro della via Prenestina. Invitato a desistere dai suoi atteggiamenti si è poi scagliato contro uno dei due poliziotti colpendolo con dei calci e costringendolo ad essere medicato all'ospedale San Giovanni Addolorata. Accompagnato negli uffici del commissariato Viminale il 30enne è stato poi arrestato con le accuse di minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.