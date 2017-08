Torna a casa ubriaco e picchia la compagna incinta di sei mesi

E' tornato a casa ubriaco ed ha picchiato la compagna al sesto mese di gravidanza. E' accaduto a Centocelle, dove, a seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un cittadino tunisino, di 27 anni, nullafacente e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Botte alla compagna incinta

La scorsa notte l’uomo è rientrato a casa, in preda ai fumi dell’alcol, e senza nessun apparente motivo, ha aggredito la compagna, una cittadina romena di 26 anni, al sesto mese di gravidanza, e successivamente anche un connazionale di 29 anni, intervenuto per cercare di farlo calmare e desistere dall’aggredire la compagna, il tutto davanti anche ad un’altra figlia di soli 10 mesi.

Carabinieri costretti alle cure dell'ospedale

Anche i militari, giunti sul posto in pochi minuti dalla segnalazione, hanno dovuto faticare non poco per cercare di calmarlo fino a quando, dopo una colluttazione, sono riusciti ad immobilizzarlo. L’uomo he ha cercato di fare da paciere e due dei militari intervenuti, sono stati medicati presso il pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio.

Nessuna denuncia contro il compagno

Nonostante la moglie non abbia inteso presentare una formale denuncia contro il compagno, i Carabinieri hanno proceduto comunque al suo arresto. E’ stato quindi trattenuto in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.