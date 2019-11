Ubriaco fuori dal locale, prende a pugni tre passanti

Ubriaco, fuori da un ristorante, ha aggredito tre uomini e, senza alcun motivo, li ha presi a pugni. E' successo in via dei Giubbonari dove i carabinieri hanno bloccato l'esagitato 20enne e hanno prestato soccorso alle vittime, solo uno di loro ha necessitato di cure mediche per una ferita lacero contusa al volto, guaribile in 7 giorni. Il 20enne è stato denunciato a piede libero con le accuse di percosse e lesioni personali.

Tre cittadine romene, due 19enni e una 20enne, tutte senza fissa dimora e con precedenti, sono state invece denunciate per furto aggravato in concorso perché sorprese, in via del Teatro Marcello, a derubare del portafoglio una turista, cittadina tedesca di 64 anni. Refurtiva recuperata e riconsegnata alla vittima.