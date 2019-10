Caos su un bus notturno Atac: ubriaco sale e sfascia tutto con il bracciolo di un seggiolino 

Sotto effetto di alcolici, un giovane ha dato in escandescenze sul mezzo pubblico, distruggendo in pochi minuti di raptus tutto quello che gli capitava a tiro. È successo su un bus notturno Atac alla fermata del Ponte Casilino. Classe '95, originario della Libia, è salito sulla vettura intorno alle tre e mezzo di questa notte, e ha iniziato prendendo a calci la macchinetta dove gli utenti vidimano i biglietti. Poi non pago ha sradicato il bracciolo di un seggiolino usandolo per spaccare il monitor a cristalli liquidi, quello che informa delle fermate in corsa, e per distruggere tutti i vetri del bus da entrambi i lati. Anche in corrispondenza della cabina dell'autista. I passeggeri spaventati sono scesi tutti alla fermata mentre il dipendente Atac, illeso, ha chiamato il 112.

Sul posto gli agenti dei commissariati di Polizia Porta Maggiore e San Giovanni e i soccorsi del 118. Il ragazzo, 24 anni, era in stato di alterazione da assunzione di bevande alcoliche. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e danneggiamento aggravato di un mezzo pubblico.

Per fortuna nessuno si è ferito, nemmeno l'autista che pur è rimasto sul bus, ma il fatto riapre per l'ennesima volta il tema della sicurezza del personale sui mezzi, dopo l'aggressione di fine settembre, quando un conducente è stato picchiato ferocemente da una banda mentre era in servizio. "Atac sicurezza zero, altro che ronde qui ci vogliono i taser per gli autisti - commenta Claudio De Francesco, segretario regionale Faisa Sicel - grazie all’eroico cittadino, il sindaco dovrebbe premiarlo come cittadino dell’anno".