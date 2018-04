Ubriachi e drogati disturbano i clienti del bar, poi si scagliano contro i carabinieri

Paura in un bar ad Ostia dove due persone ubriache e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti hanno dato in escandescenza prima disturbando clienti e dipendenti del locale e poi scagliandosi contro i carabinieri intervenuti in seguito alla segnalazione al Nue 112. I fatti nella serata di ieri 5 aprile, quando i militari dell'Arma della compagnia lidense hanno arrestato due persone, già conosciute alle forze dell'ordine.

Ubriachi in un bar di Ostia

I carabinieri, appena giunti sul posto, hanno individuato i due pregiudicati che, in evidente stato di alterazione per l’assunzione di stupefacenti e alcol, hanno immediatamente aggredito gli operanti nel tentativo darsi alla fuga e non farsi identificare. I due sono stati, comunque, bloccati e, all’esito della perquisizione, uno dei due è stato trovato in possesso di una dose di cocaina, celata nella tasca dei pantaloni. Entrambi gli uomini sono stati arrestati per resistenza a Pubblico Ufficiale ed uno è stato segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Controlli dei carabinieri sul litorale di Ostia

I due arresti sono arrivati nell'ambito dei servizi di controllo dei carabinieri finalizzati alla tutela della sicurezza e alla repressione dei reati in genere. L’intensa attività ha portato, nella sola giornata ieri, al controllo di 126 veicoli e all’identificazione di oltre 200 persone, con i molteplici posti di controllo.

Controlli nelle attività commerciali di Ostia

È proseguita intensamente l’attività di vigilanza e verifica programmata dei Carabinieri di Ostia attuata presso esercizi commerciali e luoghi di lavoro, unitamente al personale dell’Ispettorato Carabinieri Tutela del Lavoro di Roma, per contrastare ogni forma d’illegalità. Sotto la lente d’ingrandimento numerose attività commerciali di Ostia, nel cui ambito ai titolari di nove esercizi è stata contestata l’illecita installazione dell’impianto di videosorveglianza (idoneo anche al controllo a distanza dei lavoratori) e al gestore di un supermarket di via Ferdinando Acton per l’impiego di lavoratori senza il permesso di soggiorno.

Multe e lavoro in nero

Sono stati adottati anche 5 provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di altrettante ditte che sfruttavano il lavoro di persone non regolarmente assunte. Altre sanzioni e ammende amministrative sono state elevate, per un importo complessivo di oltre euro 30.000.