Ubriaca e armata danneggia auto in sosta

Ubriaca e armata di coltelli danneggiava auto in sosta. E' successo in via Filippo Chiappini a Trastevere. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno allertato gli agenti della Polizia di Stato. Quando i poliziotti del reparto volanti, poco dopo, sono arrivati sul posto, hanno individuato la donna, identificata per una 33enne di Brescia, in evidente stato di alterazione alcolica, quando li ha visti, ha iniziato a dare in escandescenze, minacciandoli.

Bloccata, è stata perquisita, all'interno della tasca dei pantaloni, nascondeva un coltellino probabilmente utilizzato per danneggiare l'autovettura, come riscontrato dagli agenti.

Nella borsa sono stati rinvenuti altri 3 coltelli di diverse dimensioni, uno a scatto e due a serramanico nonché un panetto di hashish di circa 47 grammi.

Al termine degli accertamenti, la donna è stata arrestata per "violenza, resistenza e minacce a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato su bene privato e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti". Denunciata invece, per il porto abusivo di armi.