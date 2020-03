Si masturbava davanti a una palestra, denunciato dalle mamme: 30enne in manette

Parcheggiava l’auto davanti una palestra del tuscolano e si masturbava durante gli orari dei corsi di ginnastica, poi all’uscita delle ragazzine le invitava a salire in auto. L’uomo, nella giornata di venerdì, è stato colto sul fatto.

A sorprendere il 30enne romano impegnato in atti osceni in luogo pubblico, sono stati gli agenti del Commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, che già da tempo erano sulle sue tracce grazie alle denunce presentate da alcune mamme. Le segnalazioni descrivevano un uomo che, all’interno di un’auto, davanti al centro sportivo, si masturbava proprio durante gli orari dei corsi ginnici e quando vedeva uscire le ragazzine le invitava a salire in auto.

L’uomo, non appena si è accorto della presenza degli agenti, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e, dopo le formalità di rito è stato portato in carcere. La sua auto è stata sequestrata, insieme al telefono cellulare e un personal computer per ulteriori indagini.