Pasqua, gran folla a San Pietro per la Messa del Papa: oltre 80mila fedeli 

Migliaia di fedeli hanno affollato questa mattina piazza San Pietro per la consueta benedizione Urbi e Orbi di Papa Francesco, evento clou delle feste pasquali. La piazza è stata trasformata in un grande e bellissimo giardino dai florovivaisti olandesi che hanno inviato per l'occasione in Vaticano 50 mila piante e innumerevoli inflorescenze, come è ormai tradizione.

"L'annunzio che il Signore è risorto, fin dai primi tempi dei cristiani, andava di bocca in bocca: era il loro saluto" ha ricordato nel suo messaggio il Pontefice. E questo annuncio "provoca sorpresa: gli annunci di Dio sono sempre una sorpresa, perché il nostro è il Dio delle sorprese, fin dall'inizio della storia della salvezza. Dio non sa fare un annunzio senza sorprenderci - osserva - toccandoci il cuore proprio lì dove non te lo aspetti: per dirla con il linguaggio dei giovani, la sua sopresa è un colpo basso".

Secondo i dati della Questura si stima la presenza in piazza di oltre 80mila fedeli, un trend in crescita del 20% registrato anche nelle altre manifestazioni religiose dei giorni scorsi (5mila in più quelli che hanno partecipato alla via Crucis). E proprio in vista di un importante afflusso di visitatori, e in ragione dell'allerta terrorismo già alta dopo la minacce dell'Isis alla Capitale e i cinque arresti sul territorio del Lazio, la macchina della sicurezza è stata rafforzata oltre l'ordinario.

Appena fuori dalla piazza erano posizionati i metal detactor per le operazioni di sicurezza e controllo dei visitatori, insieme alle forze dell'ordine dispiegate in tutta la zona con reparti speciali anti terrorismo. Il sistema ha retto e funzionato come previsto, e il questore di Roma Guido Marino ha personalmente ringraziato i funzionari, ufficiali e operatori presenti sul territorio, raggiungendoli, nelle loro postazioni di servizio.

L’attenzione, per il pomeriggio e per la giornata di Pasquetta, si sposta sul centro storico della Capitale, dove il Colosseo sta ospitando una folla di visitatori, e sul litorale romano e nei tradizionali luoghi che ospiteranno le gite fuori porta. Resta alta l'attenzione domani, ancora una volta, a piazza san Pietro per il Regina Pacis del Santo Padre.