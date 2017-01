Castel Romano, turisti rubano vestiti in un negozio dell'Outlet: arrestati

Avevano approfittato nella ressa in in negozio per saccheggiarlo. Tre turisti russi di 24, 27 e 29 anni, sono stati fermati dai Carabinieri della Stazione Roma Tor dé Cenci dopo aver rubato all'interno di un negozio dell’Outlet McArthur Glen di Castel Romano.

Nel corso di un servizio finalizzato alla prevenzione di reati contro il patrimonio, i Carabinieri hanno controllato i complici nei pressi dell’uscita dell’Outlet e li hanno sorpresi in possesso di molti capi di abbigliamento che erano appena stati trafugati dal negozio.

Grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, è stato possibile accertare che i ragazzi, approfittando della ressa presente nell’esercizio, sono riusciti a rimuovere con l’ausilio di un gancio le placche antitaccheggio presenti sulla merce per poi nascondere i capi sotto le loro giacche.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile del negozio mentre gli arrestati sono stati trattenuti in caserma, in attesa del rito direttissimo.