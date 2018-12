Termini: turisti rapinati e picchiati vicino la stazione, tre arresti

Ancora arresti nell'area vicino la stazione Termini. I Carabinieri del Comando di Roma Piazza Venezia hanno ammanettato in fragranza di reato di furto aggravato in concorso, due stranieri di 26 e 33 anni, entrambi con precedenti.

I due sono stati bloccati all’interno di un ristorante, di via Gioberti, dai Carabinieri, intervenuti a seguito di una segnalazione, subito dopo aver sottratto una macchina fotografica professionale, del valore di 1500 euro, ad una turista della Repubblica Popolare Cinese. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre, i due ladri sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.

Sempre nei pressi del principale scalo ferroviario della Capitale, i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, unitamente ai colleghi della Compagnia Speciale, hanno arrestato un cittadino del Gambia di 25 anni, per rapina. I militari sono stati allertati dalle urla della vittima, un turista della Repubblica Domenicana che, dopo essere stato avvicinato dal 25enne, è stato colpito al volto con un pugno e rapinato del suo costoso telefono cellulare.

Arrivati sul posto, i Carabinieri hanno acquisito la descrizione del malfattore e lo hanno rintracciato e bloccato in via Cattaneo. Recuperata la refurtiva, i militari hanno accompagnato il rapinatore in caserma, dove è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo.