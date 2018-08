Turisti in vacanza a Roma vittime dei ladri: 8 arresti in poche ore

Otto arresti in 48 ore. Questo il bilancio della forte stretta dei Carabinieri nella Capitale. In manette topi d'appartamento, borseggiatori e ladri. Vittime designate i turisti.

In via Nazionale, i Carabinieri della Stazione Roma San Giovanni hanno arrestato un algerino di 54 anni, con precedenti, che aveva appena borseggiato un turista spagnolo che si trovava in vacanza a Roma con la famiglia. Poco più tardi i Carabinieri di via Veneto hanno arrestato un altro algerino di 39anni, anch’egli con precedenti, sorpreso, in piazza del Colosseo, mentre tentava di asportare la borsa ad una turista italiana.

Gli stessi Carabinieri della Stazione Roma Via Veneto hanno arrestato altri due borseggiatori, un cittadino marocchino di 56 anni e un cittadino romano di 37anni, entrambi con precedenti, sorpresi all’interno della Metro A, subito dopo aver asportato, con destrezza, il portafogli ad un turista di Singapore.

I Carabinieri della Stazione di Roma San Lorenzo in Lucina hanno invece arrestato un uomo di 25 anni e una donna di 31 anni, entrambi cittadini romeni, che, fingendosi turisti, passeggiavano su via del Corso, pizzicando quello che riuscivano a rubare dalle borse e zaini dei turisti veri. I Carabinieri li hanno seguiti e arrestati quando sono entrati in azione, rubando un astuccio con occhiali da sole dalla borsa di una turista cinese.

In via Giovanni Giolitti, i Carabinieri hanno arrestato un 45enne del Marocco, con precedenti, bloccato appena dopo aver rubato la borsa, contenente un portafogli e vari oggetti personali, ad un turista americano di 24 anni.

Un altro ladro, 64enne egiziano, che aveva rubato la borsa ad una donna inglese che stava cenando in un ristorante a piazza Campo de' Fiori è stato arrestato dai Carabinieri di Piazza Farnese e della Stazione Roma Appia. Tutti gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo.