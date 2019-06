Colosseo: turista scippata da coppia di manolesta mentre scende alla fermata del bus

Borseggiatori all'opera al Colosseo. I carabinieri impegnati in un servizio straordinario di controlli nell'area dell'Anfiteatro Flavio e dell'Arco di Costantino ne hanno bloccati tre.

Si tratta di due cittadini cubani di 52 e 33 anni, sorpresi a bordo di un autobus linea 51, subito dopo aver asportato, con destrezza, il portafoglio ad un turista canadese che stava scendendo alla fermata davanti all’Anfiteatro Flavio.

Il terzo manolesta è invece un cittadino egiziano di 24 anni sorpreso nei pressi dell’Arco di Costantino, subito dopo aver asportato, con destrezza, la borsa ad una cittadina ucraina. Quest’ultimo borseggiatore è stato ulteriormente denunciato perché trovato in possesso di 20 pasticche di Rivotril, un farmaco catalogato come stupefacente e di un coltello indebitamente trasportato in luogo pubblico.