Si fingono turisti e borseggiano visitatori del Colosseo

Si fingevano turisti per borseggiare uomini e donne in visita al Colosseo. Nel corso dei quotidiani servizi antiborseggio i Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, in borghese, hanno arrestato due romeni di 44 e 38 anni, entrambi con precedenti, subito dopo aver derubato il portafoglio ad un turista di 75 anni, proveniente da Singapore, mentre si trovava in visita all'interno dell'Anfiteatro Flavio.

I due, muniti di guida del sito archeologico e macchina fotografica, si sono mimetizzati tra i turisti veri e, mentre il 44enne con una scusa ha distratto la turista, il 38enne si è impossessato del portafoglio, custodito nella borsa.

Sfortunatamente per loro sono stati scoperti dai Carabinieri che erano di servizio all’interno del Colosseo, anche loro camuffati tra i turisti, che hanno visto la scena e li hanno bloccati. Gli arrestati sono stati portati in caserma, dove saranno trattenuti in attesa del rito direttissimo.