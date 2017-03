Finti turisti borseggiano quelli veri alla Bocca della Verità, tre arresti

Falsi turisti per borseggiare quelli veri. Accade alla Bocca della Verità dove i carabinieri hanno arrestato tra manolesta che stavano provando ad allegerire dei cittadini stranieri in fila all’esterno della chiesa di Santa Maria in Cosmedin per accedere al mascherone immortalato anche nel film Vacanze Romane. I tre, mimetizzati tra i gruppi di cittadini stranieri in visita alle bellezze della Città Eterna, non sono passati inosservati agli occhi di una pattuglia, in abiti civili, dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma San Pietro.

BORSEGGIATORI ALL'OPERA - I militari li hanno osservati da lontano e quando sono entrati in azione cercando di rubare il portafoglio dalla borsa di una turista cinese sono immediatamente intervenuti e hanno arrestati i tre, due uomini di 29 e 31 anni ed una donna di 28, tutti cittadini romeni, e tutti con precedenti.

BORSEGGIATORI NEL MIRINO - I tre sono stati arrestati dai carabinieri di Roma, impegnati a prevenire i reati predatori a bordo dei mezzi pubblici, nelle stazioni e nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti. Oltre alla banda di finti turisti i militari della Stazione Vittorio Veneto hanno arrestato poco dopo un cittadino algerino di 48 anni, con precedenti, sorpreso all’interno della stazione metropolitana Flaminia, subito dopo aver rubato il portafoglio ad una turista spagnola. Tutti e quattro gli arrestati sono stati trattenuti in caserma in attesa di essere condotti in Tribunale per il rito direttissimo.