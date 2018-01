Notte da incubo per due turisti: aggrediti e rapinati all'Esquilino

Brutta esperienza quella di stanotte per un ragazzo inglese di 28 anni e una ragazza francese di 22 anni, a Roma per turismo. I giovani stavano passeggiando in via Turati quando si sono visti letteralmente assalire da due cittadini nordafricani che, dopo averli trattenuti con la forza, li hanno derubati di un telefono cellulare.

I ladri si sono immediatamente dati alla fuga col bottino mentre le vittime, dopo l’iniziale spavento, si sono rivolti a una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma piazza Dante incrociata poco dopo in strada.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime, i Carabinieri sono riusciti, dopo pochi minuti e a breve distanza dal luogo dell’aggressione, ad individuare i responsabili della rapina – 2 cittadini tunisini di 34 e 35 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti – che si stavano intrattenendo con un ragazzo del Gambia di 22 anni, quest’ultimo trovato in possesso di alcune dosi di marijuana.

Per i cittadini tunisini è scattato l’arresto con l’accusa di rapina in concorso mentre il pusher, anche lui senza fissa dimora e pregiudicato, è stato arrestato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti.