Branco accerchia coppia di turisti e li rapina: le vittime reagiscono e vengono aggredite

Stavano passeggiando in strada a largo di Villa Peretti, in zona Esquilino, quando sono stati aggrediti e rapinati dal branco. Vittima una coppia di turisti in compagnia dei loro figlie di 10 anni. Bersaglio principale la donna, un'austriaca di 46 anni. Ad avvicinarsi uno dei componenti dalla banda, mentre gli altri due tenevano a bada il marito ed un loro amico.

Il ladro, un 19enne egiziano, le ha strappato la collana in oro dal collo per poi fuggire verso il vicino parco. Il malvivente, tuttavia, per un problema pregresso alla gamba è riuscito a percorrere pochi metri prima di venire raggiunto dal marito dall'austriaca rapinata e dal loro amico.

Nel tentativo di recuperare il maltolto, però, i due sono stati aggrediti con un pugno al volto e minacciati con un coccio di bottiglia rotto. Ad accorgersi della scena alcuni testimoni, rapidi ad allertare la Polizia. Dopo una breve indagine il gruppetto è stato bloccato e arrestato in piazza dei Cinquecento, a pochi metri dalla stazione Termini dagli agenti del Commissariato Viminale e quelli dell'Esquilino in pattuglia nella zona.